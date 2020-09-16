Son dakika... Ormana düştü, kurtulan yok!

Pasifik Okyanusu'ndaki Güney Asya ülkesi Filipinler'de bir askeri helikopter düştü.

Basilan Adası'ndaki Upper Manggas köyü yakınlarında ormanlık alana çakılan Sikorsky S-76A helikopteri, intihar saldırısında yaralanan askerleri taşıyordu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Zamboanga şehrinden havalanan helikopterdeki iki pilot ve iki yaralı askerin kazada öldüğünü duyurdu.





Söz konusu intihar saldırısı, El Kaide bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından 24 Ağustos'ta düzenlenmiş ve aralarında askerlerin de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Yerel medya, iki kadın terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 70'i aşkın asker, polis ve sivilin de yaralandığını bildirmişti.