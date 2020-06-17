Son dakika... Rusya, nükleer bomba taşıyabilen uçağını yine ABD sınırına gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftalık aranın ardından bir kez daha ABD sınırına nükleer bomba taşıyabilen bir uçak gönderildiğini duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, Tupolev Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı 11 saatlik uçuşla Çukçi Denizi, Bering Boğazı ve Ohotsk Denizi'ni geçti ve ABD sınırına yaklaştı.

Bunun üzerine ABD jetleri havalandı ve Rus savaş uçağının önünü kesti. Moskova'ya göre, Tupolev Tu-95MS uluslararası hava sahasının dışına çıkmadı.

Rusya, geçen hafta da aynı model uçağın ABD kıyılarına kadar yaklaştığını ve Amerikan F-22 Raptor'lar tarafından durdurulduğunu duyurmuştu.