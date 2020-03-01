Sözde barış planı seçim söylemlerindeki nefret olgusunu artırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması" isimli sözde barış planının, seçim yarışındaki İsrailli parti ve yetkilileri, planın İsrail'in çıkarına olan tüm maddelerini benimseyerek daha fazla seçmenin oyunu kazanmaya sevk ettiği ifade edildi.

"Seçim sürecindeki İsrailli yetkililerin tutum ve açıklamaları, Filistin halkına yönelik ırkçılık ve nefretin boyutunu ortaya koyuyor. İsrailli liderlerin çoğunda, Filistinlilere yönelik düşmanlığın artması ve haklarının ellerinden alınması durumunda, daha fazla oy alacakları düşüncesi hakim." ifadesi kullanılan açıklamada, partilerin çoğunun seçim söyleminin, barış yanlısı bir açıklama ya da tutumdan uzak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli partilerin seçim söylemlerinin "Filistin topraklarındaki işgalin daha da derinleştirileceği yönündeki kesin vaatler ve çağrılarla" dolu olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusuna Yahudi yerleşimciler için 3 bin 500 konut inşa edilmesi talimatı vermişti.

İsrail'de 6,3 milyon seçmen, yarın bir yıl içinde 3'üncü kez seçime gidecek.