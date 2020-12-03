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03.12.2020 - 14:24 | | AA

Sudan 143 vatandaşını Libya’dan kurtardı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütüyle (IOM) iş birliğinde 143 vatandaşını Libya'dan tahliye ettiğini duyurdu.

Sudan 143 vatandaşını Libya’dan kurtardı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan vatandaşlarının IOM ve Trablus’taki Sudan Büyükelçiliğinin koordinasyonunda tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ayın ortalarında da yeni bir grubun tahliyesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Sudan, eylülde de 160 vatandaşını Libya’dan kurtarmıştı.

Hartum hükümeti, eylül ayında yaptığı açıklamada, IOM ile Haziran 2019'dan bu yana hava yoluyla 13 tahliye gerçekleştirildiğini ve 5 binden fazla Sudanlının tahliye edildiğini bildirmişti.

LİBYA'DAKİ PARALI ASKER PROBLEMİ

Petrol zengini Libya’da, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu ile Arap ve Batılı devletlerce desteklenen doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçleri arasında yıllardır meşruiyet ve iktidar mücadelesi yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve işsizlikle boğuşan Sudanlı gençlerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bazı güvenlik şirketlerince, güvenlik görevlisi olarak işe alınacakları vaadiyle Libya'da bir askeri eğitim kampına götürülerek, 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildikten sonra Hafter saflarında savaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

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