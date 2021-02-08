Suga'dan Moskova ile müzakereyi sürdüreceği mesajı

Başbakan Suga, Şubat 1855’te imzalanan ve adaların Japonya’ya ait olduğunu tanıyan Japonya-Rusya Anlaşması'nın yıl dönümünde yayımladığı mesajda "diyalog" sinyali verdi.

Rusya ile adalar sorununa ve İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında imzalanmamış "barış anlaşmasına" dikkati çeken Suga, bunun "pişmanlık verici" olduğunu belirtti.

Mesajında Suga, Eylül 2020’de göreve gelmesi sonrası yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile barış anlaşmasının imzalanmasına ilişkin diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Sorunların çözülmesine ilişkin Suga, bugüne kadar ulaşılan mutabakatlar çerçevesinde Moskova ile müzakereyi sürdüreceğini kaydetti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran, yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle iki ülke arasında barış anlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.