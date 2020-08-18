MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra ortaya çıktı
ABONE OL
18.08.2020 - 16:54 |

Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra ortaya çıktı

Yaklaşık 50 yıldır görülmediği için 'kayıp tür' olarak anılan; fil, deniz ineği ve yerdomuzu gibi hayvanlarla aynı grubun üyesi olan fil fareleri Afrika'da yeniden görüldü.

Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra ortaya çıktı

Cibuti'deki bir araştırma gezisi sırasında bir fil faresi bulundu. Bilimsel kayıtlarda fil farelerinin en son 1970'li yıllarda görüldüğü belirtiliyor.

Nadir tek eşli memelilerden olan fil fareleri ne fil ne de fare. Fil hortumuna benzeyen burunlarıyla bilinen fare büyüklüğündeki bu hayvanlar, burunlarıyla böcek avlıyorlar.

Dünyada 20 fil faresi türü var. En gizemli fil faresi türüyse Somali fil faresi.

Onlarca yıl önce toplanan toplam 39 Somali fil faresi müzelerde tutuluyor. Bu türün daha önce sadece Somali'de yaşadığı düşünülüyordu.

Fil faresinin, ABD'deki Duke Üniversitesi Lemur Merkezi'nden 2019'da Afrika Boynuzu'ndaki ülkeleri kapsayan incelemeleri sırasında bulundu.

Ekipte yer alan Steven Heritage, BBC'ye "Bu türün Cibuti'de yaşadığını bilmiyorduk. Tuzağımızdaki Somali fil faresini görünce sevinçten havalara uçtuk" dedi.

Tek eşli nadir memelilerden fil faresi, 50 yıl sonra ortaya çıktı


Ekibin 12 farklı noktaya kayalık alanlara 1000 kadar tuzak yerleştirdiği ve bunlara fıstık ezmesi, maya ve yulaf koyduğu belirtiliyor.

'Tehlikede değiller'

Fil faresi ilk tuzakta yakalandı ve ekip üyeleri gezi sırasında toplam 12 aynı cins hayvan gördü.

Uzmanlar, buradaki hayvanların yaşam alanlarının tarlalardan ve insan yerleşiminden uzak olduğu için şimdilik nesillerinin tehdit altında olmadığını düşündüklerini söyledi.

Somali fil faresi, yaban hayatını koruma kuruluşu Global Wildlife Conservation'ın "en çok aranan 25 kayıp tür" listesinde yer alıyor.

Araştırma ekibinden Robin Moore, "Bu keşif, gezegenimizin çalkantılı bir dönemden geçtiği bu çağda diğer kayıp küçük memelilere de ulaşabileceğimiz konusunda bize umut verdi" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdiBolu'da, Temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar TEM'de kaza yapan yunus polisleri ağır yaralandı!

Bağcılar TEM'de kaza yapan yunus polisleri ağır yaralandı!

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sıradaki Haber