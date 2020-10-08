Son dakika: Trump 'ertelensin' dedi Biden reddetti!

Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, "Sırf Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) Biden'ı korumak istiyor diye Amerikan halkının iki başkan adayını iki kez daha yüz yüze tartışırken görme hakkı ellerinden alınamaz." ifadesini kullandı.

Dün gece başkan yardımcısı adayları Kamala Harris (Biden) ile Mike Pence (Trump) arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından, CPD'nin Biden ile Trump arasında bundan sonra yapılacak tartışmaların sanal ortamda olacağını açıklamasını "dikkati başka yere çekme çabası" olarak nitelendiren Stepien, Pence'in Harris'e karşı "zafer" kazandığını iddia etti.

"CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz"

Stepien, "Trump'ın da dediği gibi, sanal ortamdan yapılacak tartışma başarısız bir girişim ve bu, Biden'a büyük bir hediye olacaktır. Biden, bodrum katındaki sığınağından telepromptera bağlı kalacaktır. Seçmenlerin, Biden'ın 47 yıllık başarısız liderliğini doğrudan sorgulama hakkı vardır." görüşünü paylaştı.

15 Ekim için planlanan canlı yayın tartışmasının 22 Ekim'e, 22 Ekim'deki tartışmanın da 29 Ekim'e ertelenmesi konusunda kendilerinin hemfikir olduğunu belirten Stepien, "CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz. Amerikan halkının 22 ve 29 Ekim tarihlerinde başkan adaylarını doğrudan duyma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Bidenın kampanya ekibi, tartışmaların ertelenmesi teklifini reddetti

ABD Başkan Adayı Joe Bidenın kampanya ekibinin, ABD Başkanı Trumpın kampanya ekibinin tartışma tarihlerinin ertelenmesi teklifini reddettiği duyuruldu.

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump ve Biden arasında yapılması planlanan tartışmanın ikinci raundunu sanal olarak gerçekleştirme önerisinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bu öneriyi reddederek tartışmayı yüz yüze yapmak istediğini söyledi. Trumpın kampanya ekibi, kalan iki raundun 22 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi teklifinde bulundu. Bidenın kampanyasının müdür yardımcısı Kate Bedingfield, Trump kampanya ekibinin bu teklifini reddettiklerini ifade etti.

BİDENIN KAMPANYA EKİBİ, TARTIŞMALARIN ERTELENMESİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkan Adayı Joe Bidenın kampanya ekibinin, ABD Başkanı Trumpın kampanya ekibinin tartışma tarihlerinin ertelenmesi teklifini reddettiği duyuruldu.

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump ve Biden arasında yapılması planlanan tartışmanın ikinci raundunu sanal olarak gerçekleştirme önerisinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bu öneriyi reddederek tartışmayı yüz yüze yapmak istediğini söyledi. Trumpın kampanya ekibi, kalan iki raundun 22 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi teklifinde bulundu. Bidenın kampanyasının müdür yardımcısı Kate Bedingfield, Trump kampanya ekibinin bu teklifini reddettiklerini ifade etti.

İkinci tartışmanın sanal katılımla yapılacağı duyurulmuştu

CPD, Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışmanın, katılacak herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sanal ortamda yapılacağını duyurmuş, adayların Miami'deki tartışmaya farklı mekanlardan katılımını uygun görmüştü.

Trump ise bu duyurunun ardından katıldığı Fox News canlı yayınında sanal bir tartışmanın "kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını" belirterek, moderatörleri Demokrat rakibi Biden'ı korumaya çalışmakla suçlamıştı.

Trump, daha önce Twitter'da "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." paylaşımını yapmıştı.