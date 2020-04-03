Trump ikna olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kovid-19 kaynaklı hasta sayılarının 24 saat içinde rekor kırdığını belirterek, “Bu virüsün ne kadar kötü olduğunu, son 1 gündeki rakamlara bakarak anlayabilirsiniz” dedi. Önlemlere uyulmasının sayısız hayat kurtaracağını vurgulayan Trump, “virüse karşı her cephede savaştıklarını” savundu.

Trump, Kovid-19 salgınının ilk başladığı yer olan Çin’in, gerçek rakamları sakladığına ilişkin iddiaları da değerlendirdi ve “Çin’den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki, bardağın dolu tarafını gösteriyorlar” diye konuştu. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da, Çin’in açıkladığı verilere güvenmediği imasında bulunmuş, “Bu sayıları Çin açıklıyor. Çin’deki sayıları bilmiyoruz” demişti.

Amerikan istihbaratından gelen raporların da, benzer iddialar içerdiği belirtiliyor. Nitekim Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, adını açıklamadığı 3 ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Çin’in, Kovid-19 salgınının gerçek boyutlarını sakladığı iddialarını da içeren bir istihbarat raporu olduğunu bildirdi. Haberde, geçen hafta Beyaz Saray’a sunulduğu vurgulanan raporun, Çin’in, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarını bilerek gizlediğine dair iddiaları içerdiği aktarıldı.

Çin’in, salgının 2019 sonunda Vuhan’da başlaması sonrasında, sadece belirti gösteren hastaları istatistiklere dahil ettiğinin vurgulandığı haberde, ayrıca İran, Rusya, Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Mısır da dahil bazı ülkelerin açıkladığı rakamların da şaibeli olduğu kaydedildi.

‘6 gün yetecek cihazımız kaldı!

ABD Başkanı ile New York Valisi Andrew Cuomo arasındaki atışma sürerken, Cuomo, eyalette mevcut kullanıma göre hesaplandığında 6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi. Cuomo, eyalette yoğun bakımdaki hasta sayısının her gün arttığını, ellerinde yeterli solunum cihazı olmadığını söylerken, “Federal hükümetten 4 bin 400 solunum cihazı geldi. Onların da stoklarında fazla olduğunu zannetmiyorum. Yoğun bakımdaki ihtiyaçlar zirve yaparsa başka formüller yaratmak durumundayız Solunum cihazlarını iki hasta arasında paylaştırabiliriz” diye konuştu. Vali Cuomo, son 24 saatte eyalet genelinde Corona virüsü vakası sayısının 92 bin 381’e, ölü sayısının da 2 bin 373’e yükseldiğini belirtti.

Vali Cuomo ayrıca basın brifingi sırasında video konferans üzerinden, Corona virüsü testi pozitif çıkan ünlü televizyoncu kardeşi Chris Cuomo’yla konuştu.

ABD Başkanı Trump ise, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bazı eyaletlere tıbbi yardımın yanı sıra sahra hastanesi yardımı da yapıldığını ancak bazı eyaletlerin asla tatmin olmadığını vurgulayarak “Şikayet eden eyaletler, kriz gelmeden çok önce stoklarını yapmalı ve hazır olmalıydı” dedi. New York’a diğer tüm eyaletlerden daha çok yardım ettiklerini de kaydeden Trump, “Ne yaparsak yapalım, New York hep şikayet ediyor. İhtiyaçlarından 10 kat fazlasını bile göndersek, asla yeterli olmaz” ifadesini kullandı.