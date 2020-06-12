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12.06.2020 - 17:01 | | AA

Ünlü dağ gorili kaçak avcılar tarafından öldürüldü

Uganda'da 25 yaşındaki Rafiki adlı hayvanın katledilmesiyle, Nkruringo ailesinden yalnızca 17 goril kaldı. Ugandalı yetkililer, dört kaçak avcıyı gözaltına aldı.

Ünlü dağ gorili kaçak avcılar tarafından öldürüldü

Uganda'da ülkenin ünlü gümüş sırtlı gorillerinden biri olan Rafiki'nin kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nkuringo ailesinden Rafiki isimli 25 yaşındaki goril kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Bwindi Ulusal Parkı'nda yaşayan Rafiki'nin ölümüyle ülke topraklarında yaşamaya alıştırılmış en eski tür olan Nkruringo ailesinden geriye sadece 17 goril kaldı.

UWA ekiplerinin 1 Haziran'da kaybolan gorili ölü halde bulması sonrası açılan soruşturma neticesinde 4 kaçak avcı gözaltına alındı.

Avcılardan biri savunmasında, gorili öldürdüğünü itiraf ederek başka hayvan avlamak için gittiği ulusal parkta gorilin kendisine saldırması üzerine nefsi müdafaa yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Topraklarında 1000'den fazla dağ gorilini misafir eden Uganda, vahşi yaşam turlarından önemli bir gelir elde ediyor.

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