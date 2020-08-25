Yavru Mila kayıp

Polis çalınmış olabileceği ihtimalini de araştırıyor. Kaiserslautern kentindeki hayvanat bahçesinde temmuz ayında dünyaya gelen Mila isimli yavrunun annesinin yanında nadiren ayrıldığı ve ziyaretçilerin yıldızı olduğu belirtildi. Polis araştırmayı çok yönlü sürdürdüğünü, çalınmış olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını açıkladı. Hayvanat bahçesi de köpeklerin de dahil olduğu bir arama ekibi kurdu. Hayvanat bahçesi müdürü Matthias Schmitt, Mila’nın vahşi bir tikli veya başka bir yırtıcı hayvan tarafından kapıldığına dair bir delil olmadığını belirtti.

Albinizm diğer türlerde olduğu gibi kandurularda da nadir görülen bir durum. Her 50 bin ile 100 bin arası doğumdan birinde rastlanıyor. Kar beyazı tüyleri doğada yaşayan albinoları yırtıcı hayvanlara karşı savunmasız kıldığından çok azı uzun yıllar yaşayabiliyor.