160 milyona 160 kilometre

İlk etapta 160 milyon lira yatırımla 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yüzde 25’i tamamlandı. Çalışmayla, Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri’nde altyapı sorunu kalmayacak.

Bodrum’un altyapısıyla örnek olacağını belirtenBüyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Bodrum’un en büyük arıtma tesisi ve bakanlığımızla imzaladığımız anlaşmayla kent tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını kazandırmış olacağız” diye konuştu.