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    HaberlerEge Haberleri 1600 bebek dünyaya geldi
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    11.08.2020 - 07:00 |

    1600 bebek dünyaya geldi

    Tüp bebek düşünen çiftlere, ‘Geç kalmayın’ önerisinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, “Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin. Stres ve sigara da yasak” dedi

    1600 bebek dünyaya geldi

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Tüp Bebek Merkezi’nde son teknolojik yöntemlerle, çiftlerin çocuk sahibi olma hayalleri gerçekleştiriliyor. “İlk tüp bebeğinin 27 yaşında olduğunu belirten, merkezin Medikal Direktörü ve Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, “Tüp bebek teknolojisi ülkemizde çok yakından takip ediliyor. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyenlerin kafasında en ufak bir şüphe olmasın. Tüp bebekteki en sıkıntılı iş, tedaviye geç başvurulması” dedi. 20-45 yaş aralığındaki 10 çiftten 1’inin üreme problemi yaşadığını belirten Işık, şöyle konuştu:

    ‘Kısırlık nedeni’

    “Tedavi süresince stres olumsuz bir faktördür. Doktorunuzla ve yakınlarınızla endişelerinizi paylaşın. Düzenli beslenin, sebze, meyve, bitki çayları ve bol sıvı tüketimine dikkat edin. Günde 8 saat uyumalı, geç yatmamalı ve sabah erken kalkmalısınız. Çalışıyorsanız, temponuzu biraz azaltmaya gayret edin. Yorgunluk tedavinizi olumsuz etkileyebilir. Sigara içiyorsanız bırakmalısınız. Sigara yüzde 13 oranında kısırlık nedenidir. Hem yumurta hem de sperm kalitesini olumsuz etkiler.”
    Tüp bebek tedavi süreci ise şöyle işliyor: İlk görüşme, muayene ve testler, yumurta üretiminin artırılması için ilaç tedavisine başlanması, düzenli kontroller, çatlatma iğnesi, yumurta toplama, sperm alınarak embriyo oluşturma, embriyo takibi, transfer ve sonuç öğrenme.

    Ulusal toplantılar

    Merkezde son altı yılda uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayımlanan, 20’den fazla çalışma yapıldı. Biri laboratuvar alanında olmak üzere 3 canlı uygulamalı kurs ve 10’dan fazla ulusal bilimsel toplantı düzenlendi.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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