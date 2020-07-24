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    HaberlerEge Haberleri 7.5 ton atık ilaç geri dönüşüme
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    24.07.2020 - 00:03 |

    7.5 ton atık ilaç geri dönüşüme

    7.5 ton atık ilaç geri dönüşüme

    Konak Belediyesi, ‘atık ilaç çöp değildir’ projesi kapsamında bir yılda 7 buçuk ton atık ilaç topladı, bir yıllık hedefinin üzerine çıktı. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası ile birlikte yürütülen projeye katılan eczanelere, sarı renkli atık ilaç toplama kumbaraları yerleştirildi. Projeye sağlık merkezleri de dahil edildi.

    Kumbaralar yerleştirildi

    Vatandaşlar, tarihi geçmiş veya kullanım dışı kalan atık ilaçlarını eczanelere yerleştirilen sarı renkli kumbaralara bıraktı. Kumbaralar doldukça atık ilaçlar, Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı; Atık Toplama Merkezi’ne götürüldü. Belediye, projeye katılan eczane ve sağlık merkezi sayısını daha da artırarak gelecek yıl 7 buçuk ton atık ilaç miktarının üzerine çıkmayı hedefliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye dahil olmak isteyen eczacılar ve sağlık merkezleri 4845300 numaralı telefondan 1681 dahili hattı arayabilir.

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