Altay, iç transferde terleyecek

Altay, Abdülkerim’i İttifak Holding Konyaspor’dan Erhan’ı Yılport Samsunspor’dan sezon başında, Kerim’i ise devre arasında Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yönetim teknik heyetin vereceği rapora göre bu oyuncularla ilgili görüşmelere başlayacak. Sezon bitmeden Putsila ve Kappel’le ön protokol yapan siyah beyazlılarda bir süre önce Leandrinho gözden çıkarılırken, Okon’la da yollar ayrılmıştı.