11.04.2020 - 00:00 |
Altay, iç transferde terleyecek
Altay’da 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İzmir ekibinde Abdülhamit, Abdülkerim ve İbrahim, Erhan, Mustafa Murat ve Yasin, Özgür, Tavares, orta saha oyuncuları Kerim ve Yılmaz, forvetler Paixao ve Yaser mayıs ayı sonunda serbest kalacak.
Altay, Abdülkerim’i İttifak Holding Konyaspor’dan Erhan’ı Yılport Samsunspor’dan sezon başında, Kerim’i ise devre arasında Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yönetim teknik heyetin vereceği rapora göre bu oyuncularla ilgili görüşmelere başlayacak. Sezon bitmeden Putsila ve Kappel’le ön protokol yapan siyah beyazlılarda bir süre önce Leandrinho gözden çıkarılırken, Okon’la da yollar ayrılmıştı.
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