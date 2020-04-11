BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay, iç transferde terleyecek
    ABONE OL
    11.04.2020 - 00:00 |

    Altay, iç transferde terleyecek

    Altay’da 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İzmir ekibinde Abdülhamit, Abdülkerim ve İbrahim, Erhan, Mustafa Murat ve Yasin, Özgür, Tavares, orta saha oyuncuları Kerim ve Yılmaz, forvetler Paixao ve Yaser mayıs ayı sonunda serbest kalacak.

    Altay, iç transferde terleyecek

    Altay, Abdülkerim’i İttifak Holding Konyaspor’dan Erhan’ı Yılport Samsunspor’dan sezon başında, Kerim’i ise devre arasında Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yönetim teknik heyetin vereceği rapora göre bu oyuncularla ilgili görüşmelere başlayacak. Sezon bitmeden Putsila ve Kappel’le ön protokol yapan siyah beyazlılarda bir süre önce Leandrinho gözden çıkarılırken, Okon’la da yollar ayrılmıştı.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında veterinerler çalışacak mı?

    Veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağında veterinerler çalışacak mı?

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Son dakika haberi | Türkiye'de 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi

    Son dakika haberi | Türkiye'de 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi

    Sıradaki Haber