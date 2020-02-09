Ayrılmaz ikili

2018 yılında getirildiği İzmir Şirinyer Hipodromu’na uyum sağlayamayan ve gittikçe hırçınlaşan ‘Hasfırtına’ isimli at, ahıra keçir Taner’in gelmesiyle sakinleşti. İngiliz tayı, yarış hayatındaki başarısız performansı da düzeldi. 4’üncü yarışında 1’inciliği kazandıktan sonra 11 yarış boyunca 1’inci olamayan Hasfırtına, katıldığı son 6 yarışın 4’ünü kazandı. 7 aylık apranti Muhammed Mir Bilgindi (17) de bu süreçte Hasfırtına’ya büyük destek oldu.



‘Herkese örnek olsun’



Atların yanına keçi bırakılmasının uygulanan bir yöntem olduğunu anlatan antrenör Serdar Seren Görgü, “At, burada huzurlu ve sakin olmadıktan sonra biz idmanlarda yeterli verimi alamayız. İdmanlarda yeterli verim alamayınca yarışlarına yansır. Çeşitli kimyasallarla sakinleştirmesini yapacağımıza Taner ile vakit geçiriyorlar ve o onu sakin tutuyor. Hasfırtına da parasını kazanıp beraber lokmasını yiyorlar. 1-2 gün bile birbirlerinden vazgeçemiyorlar. Bu bizim için de çok istenen bir durum değil ama şehir dışındaki yarışlara giderken mecburen Taner’i de götürüyoruz. Onların dostluğu da tüm ülkeye örnek olsun, farklı türlerde olmalarına rağmen birlikte mutlu mesut yaşayabiliyorlar” diye konuştu.

Seyis Yalçın Türe de, “İlk önce Hasfırtına’nın sakinleşmesi için ahırına top, ayna ve teyp getirdik ancak bir türlü sakinleşmedi. Kendine zarar verdiği için bir yere gidemiyorduk. Keçi Taner geldikten sonra mutlu ve huzurlu oldu” dedi.



Taner’in gelmesiyle Hasfırtına’nın özgüven kazandığını belirten Bilgindi ise, büyük başarılar kazanacaklarına inandığını söyledi.