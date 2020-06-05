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    HaberlerEge Haberleri Böbrek taşı olanlara bol su az tuz önerisi
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Böbrek taşı olanlara bol su az tuz önerisi

    Halk arasında böbrek taşı olarak bilinen üriner sistem taş hastalığı, özellikle beslenme, yetersiz sıvı alımı, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalarla birlikte daha sık görülüyor.

    Böbrek taşı olanlara bol su az tuz önerisi

    Hastalığın Türk toplumunda sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğunu belirten Özel Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Baturu, “Değişik taş tiplerine değişik diyetler verilsede hepsinin ortak noktası yeterli sıvı alımı. Genellikle günlük 2-2.5 litre sıvı alımı önerilir. Bunun yanı sıra; taş oluşumunun önüne geçmek için tuz tüketimi azaltılmalı, asitli içeçeklerden uzak durulmalı, diyette süt ve süt ürünleri tüketilmeli, kuruyemiş ve hayvansal gıda ağırlıklı beslenme de azaltılmalı” dedi.

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