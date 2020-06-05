Böbrek taşı olanlara bol su az tuz önerisi

Hastalığın Türk toplumunda sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğunu belirten Özel Egepol Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Baturu, “Değişik taş tiplerine değişik diyetler verilsede hepsinin ortak noktası yeterli sıvı alımı. Genellikle günlük 2-2.5 litre sıvı alımı önerilir. Bunun yanı sıra; taş oluşumunun önüne geçmek için tuz tüketimi azaltılmalı, asitli içeçeklerden uzak durulmalı, diyette süt ve süt ürünleri tüketilmeli, kuruyemiş ve hayvansal gıda ağırlıklı beslenme de azaltılmalı” dedi.