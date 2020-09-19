Bodrum’a 160 km kanalizasyon hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum’daki alt yapı çalışmaları devam ediyor. 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yüzde 22’si olan 35 kilometresi tamamlandı. 12 ekibin oluşturduğu 110 kişi, kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. İşi biten alanlar da ise yolları onarmaya başlayan ekipler, 18 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi gerçekleştirdi.

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160 milyon liralık proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Öte yandan Büyükşehir’in Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 milyon euroluk kredinin 350 milyon lirası Bodrum’un altyapısına harcanacak.