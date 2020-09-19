BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN474.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum’a 160 km kanalizasyon hattı
    ABONE OL
    19.09.2020 - 00:02 |

    Bodrum’a 160 km kanalizasyon hattı

    Bodrum’a 160 km kanalizasyon hattı

    Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum’daki alt yapı çalışmaları devam ediyor. 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yüzde 22’si olan 35 kilometresi tamamlandı. 12 ekibin oluşturduğu 110 kişi, kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. İşi biten alanlar da ise yolları onarmaya başlayan ekipler, 18 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi gerçekleştirdi.

    Dev kredi

    160 milyon liralık proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

    Öte yandan Büyükşehir’in Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 milyon euroluk kredinin 350 milyon lirası Bodrum’un altyapısına harcanacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    Sıradaki Haber