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    HaberlerEge Haberleri Bodrum’un altyapısı tamamen yenileniyor
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Bodrum’un altyapısı tamamen yenileniyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Bodrum’un altyapısı tamamen yenileniyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlk etapta 160 milyon lira yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının 46 kilometresi tamamlandı. Ekipler 30 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi de gerçekleştirdi. Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağlanan 83 milyon euro kredinin 350 milyon lirasını Bodrum altyapısı için kullandıklarını belirten Başkan Osman Gürün, “Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak” dedi.

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