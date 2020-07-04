04.07.2020 - 00:05 |
Buca ile Avrupa köprüsü
Buca Belediyesi, normalleşe sürecindeki ilk meclis toplantısını temmuz ayı oturumu ile gerçekleştirdi.
Koronavirüs önlemelerinin en üst düzeyde tutulduğu meclis oturumunda açılış konuşmasını yapan Başkan Erhan Kılıç, Madımak Katliamı’nı lanetledi, ardından gündem maddelerine geçildi.
Partner şehir
47 Avrupa Konseyi üye devletinden yerel yönetimlerin ve derneklerin, yerel çıkarlarla ilgili konularda vatandaşlarıyla buluşmak ve onlarla ilişki kurmak için kamu girişimleri ile düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’na (ELDW)katılım görüşüldü. Yerel düzeyde demokratik katılımı teşvik edildiği, toplum için artı değerlerin katıldığı oluşuma, yılın partner şehri unvanını alabilmek için Buca Belediyesi’nin katılımı oy birliğiyle kabul edildi. Son olarak encümen üyeleri ve komisyon seçimleri gerçekleştirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.