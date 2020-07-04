Buca ile Avrupa köprüsü

Koronavirüs önlemelerinin en üst düzeyde tutulduğu meclis oturumunda açılış konuşmasını yapan Başkan Erhan Kılıç, Madımak Katliamı’nı lanetledi, ardından gündem maddelerine geçildi.

Partner şehir

47 Avrupa Konseyi üye devletinden yerel yönetimlerin ve derneklerin, yerel çıkarlarla ilgili konularda vatandaşlarıyla buluşmak ve onlarla ilişki kurmak için kamu girişimleri ile düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’na (ELDW)katılım görüşüldü. Yerel düzeyde demokratik katılımı teşvik edildiği, toplum için artı değerlerin katıldığı oluşuma, yılın partner şehri unvanını alabilmek için Buca Belediyesi’nin katılımı oy birliğiyle kabul edildi. Son olarak encümen üyeleri ve komisyon seçimleri gerçekleştirildi.