Çeşme’de huzur operasyonu

Çeşme otoyol girişi ve Germiyan Yalısı’nda yapılan denetimlerde, sürücülerin ve vatandaşın ehliyet, kimlik kontrolü yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarına bakıldı. Jandarma ekipleri, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçişine engel olmak amacıyla kıyılarda da arama yaptı. Kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.