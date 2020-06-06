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    HaberlerEge Haberleri ‘Chia tohumunu bilinçli tüketin’
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    06.06.2020 - 00:05 |

    ‘Chia tohumunu bilinçli tüketin’

    Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz chia tohumunun tüketimiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

    ‘Chia tohumunu bilinçli tüketin’

    Yağ yakıcı hiçbir besin olmadığı gibi, chia tohumunun da yağ yakıcı özelliğinin bulunmadığını vurgulayan Artan, chianın içerdiği yüksek lif oranı ve sıvı besinlere eklenince jelleşmesinden dolayı tok tutucu özellik taşıdığına dikkat çekti. Bir önemli özelliğinin de gluten içermemesi olduğunu ifade eden Artan, “Yüksek Omega - 3 içeriğinden dolayı kan sulandırıcı etkisi olan chia tohumunu kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin tüketmemesi gerekiyor. Günlük 48 gram üzerinde kullanılmaması gerek” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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