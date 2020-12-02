Dünyada ses getirdi

Dr. Terzi, ışın tedavisinden sonra 12 hafta ameliyata alınmayıp bekletilen hastalarda tedaviye yanıtın daha yüksek olduğunu, bazı hastaların ise tümörlerinin tamamen yok olduğunu bildirdi. Uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanan ve dünya çapında ses getiren çalışma, Amerikalı ünlü cerrah Profesör Steven Wexner tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.