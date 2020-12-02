02.12.2020 - 00:03 |
Dünyada ses getirdi
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi yaptığı bilimsel çalışmada rektum kanseri hastalarına umut olacak sonuçlara ulaştı.
Dr. Terzi, ışın tedavisinden sonra 12 hafta ameliyata alınmayıp bekletilen hastalarda tedaviye yanıtın daha yüksek olduğunu, bazı hastaların ise tümörlerinin tamamen yok olduğunu bildirdi. Uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanan ve dünya çapında ses getiren çalışma, Amerikalı ünlü cerrah Profesör Steven Wexner tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.