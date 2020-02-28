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    HaberlerEge Haberleri Duygulandıran ödül
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Duygulandıran ödül

    Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde yaş meyve sebze sektörü şampiyonu Uçak Kardeşler firmasının ödülünü Uçak Kardeşler Genel Koordinatörü Musa Alper Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı olan babası Hayrettin Uçak’ın elinden aldı.

    Duygulandıran ödül

    Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde yaş meyve sebze sektörü şampiyonu Uçak Kardeşler firmasının ödülünü Uçak Kardeşler Genel Koordinatörü Musa Alper Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı olan babası Hayrettin Uçak’ın elinden aldı.
    Bölge potansiyeli büyük
    “Oğlumun elimden ödül alması çok ayrı bir duygu, gerçekten gurur verici” diyen Uçak, “Taze meyve sektöründe Ege Bölgesi büyük potansiyele sahip, yetiştirilen ürünlerin yüzde 50’sinin ihracatını yapıyoruz. Dikili Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi’nin potansiyelini ve ihracatını daha da yukarıya taşıyacak. Biz de üreticilerimizin refahını artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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