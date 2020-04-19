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    HaberlerEge Haberleri Gazetecilere sağlık paketiyle teşekkür
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    19.04.2020 - 00:00 |

    Gazetecilere sağlık paketiyle teşekkür

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi işbirliğinde, basın mensuplarına sağlık paketi dağıtıldı.

    Gazetecilere sağlık paketiyle teşekkür

    Pakette; maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra kırmızı mercimek, bitki çayları, yeşil çay, fındık, pekmez gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yer verildi. Ayrıca evde kalan çocukları da düşünen bakanlık, boyama kitapları ile beraber tarım ürünlerinin anlatıldığı hikaye kitaplarından da pakete koydu.

    Hassas yayıncılık

    Yaşanan salgın sürecinde bazı art niyetlilerin yalan ve yanlış haberlerle özellikle sosyal medya üzerinden kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Süreçte, basın mensuplarımız toplumsal hassasiyetleri dikkate alıp sorumlu yayıncılık yapıyor. Sahada ter döken basın mensuplarına şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan ise yardımlarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür etti.

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