Gazetecilere sağlık paketiyle teşekkür

Pakette; maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra kırmızı mercimek, bitki çayları, yeşil çay, fındık, pekmez gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yer verildi. Ayrıca evde kalan çocukları da düşünen bakanlık, boyama kitapları ile beraber tarım ürünlerinin anlatıldığı hikaye kitaplarından da pakete koydu.



Hassas yayıncılık



Yaşanan salgın sürecinde bazı art niyetlilerin yalan ve yanlış haberlerle özellikle sosyal medya üzerinden kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Süreçte, basın mensuplarımız toplumsal hassasiyetleri dikkate alıp sorumlu yayıncılık yapıyor. Sahada ter döken basın mensuplarına şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan ise yardımlarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür etti.