‘İlaç yeterli değil’

Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Işık Erdoğan, yüksek tansiyonun damar sertliği ve kalp hastalıklarına neden olduğunu belirterek girişimsel tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Günümüzde dirençli hipertansiyon hastalarında ilaç tedavisi yetersiz kaldığında, girişimsel tedavi yöntemlerine başvurulduğunu kaydeden Dr. Erdoğan, “Tüm hipertansiyon hastalarının % 10-15’i dirençli hipertansiyondur. Bu hastalarda böbrek damar darlığı giderilmedikçe, etkin kan basıncı kontrolü sağlanamaz ve böbrek yetmezliği gelişir. Böbrek atardamarında ciddi darlık saptanan ve girişim ile tedaviye uygun hastalarda, kasıktaki atardamar yolu ile girişim yapılarak, böbrek atardamarına balon ve stent uygulanmaktadır. Böbrek atardamar darlığı olmayan hastalarda uygulanan bir diğer girişimsel tedavi yöntemi renal denervasyon (böbrek atardamarındaki sinirlerin yakılması) işlemidir. Her iki işlem süresi ortalama 30-45 dakikadır” diye konuştu.