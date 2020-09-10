Kasaba’da imzalar sürüyor

Irlamaz Tesisleri’ndeki kulüp binasında, Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Taner Kestaneci’nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Genç oyuncuya başarılar dileyen Belediye Başkanı Akın, Turgutluspor’un sezona hazır ve güçlü bir şekilde gireceğine inandığını, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile birlikte Turgutlululara yakışır bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi.