08.04.2020 - 00:02 |
Kilo vermede doğru bilinen yanlışlar var
Her bireyin vücut yapısının farklı olduğunu söyleyen Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, kilo vermede doğru bilinen birçok yanlış bulunduğunu söyledi.
Herkesin bedeninin ihtiyacı, uyandığı saat ve sevdiği tatların farklı olduğunu belirten Artan, her beslenme tüyosunun aynı etkiyi göstermeyeceğini ve bedeni dinleyerek sağlıklı besinlerle yola devam etmek gerektiğini vurguladı. Daha güçlü bağışıklık sistemi ve kilo vermeyi kolaylaştırmak için vücuttaki yararlı bakterileri artırmak gerektiğinin altını çizen Artan, “Kefir, ev yapımı turşu, ev yapımı zeytin ve yoğurtta bolca bulunan” diye konuştu.
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