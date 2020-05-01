Manisalı Bilal’e Kartal kancası

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iyice ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor’un Bilal transferinde Beşiktaş’la el sıkıştığı bildirildi. Siyah beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal’i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı. Manisaspor’da 2014 yılında futbola başlayan Budak, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı. Manisa ekibinde 3. Lig’de 20 maça çıkıp 928 dakika sahada kalan Bilal, 2 kez fileleri havalandırdı.