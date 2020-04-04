Mutlu eden sürpriz

Başkan Dr. İduğ, tüm etkinlikler durdurulsa da özel günlerde sosyal medya üzerinden vatandaşlara moral vermeye devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, 12 yaşındaki otizmli öğrenci Sidar Yıldırım’a sürpriz yaptı, skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu öğrencisi Sidar Yıldırım, Başkan İduğ’un sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. “Seni çok seviyorum başkanım” diyen Sidar, evde bol bol kitap okuduğunu ve bahçede futbol oynadığını anlattı. İduğ, birlikte futbol oynama ve kitap gönderme sözü verdiği Sidar’a “Dijital Sınıf’tan yararlan, derslerinden geri kalma” dedi.