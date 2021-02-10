Müze, Koçarlı’ya çok yakışacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde merhum Başbakan Adnan Menderes’in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi’nde yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müzede hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti. Adnan Menderes’in ölümü gibi, Türkiye’nin demokrasi tarihinde ders alınması gereken birçok olayın olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Rahmetli Adnan Menderes’in tekrar bu şekilde anılıyor olması, son derece güzel olacak. Çok az bir zaman içerisinde müzemiz hazır olacak” dedi. Babası Ekrem Pakdemirli’nin, Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’in, kolejden atıldığı dönemde veliliğini üstlendiğini anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti: ‘Berin Hanım’ın da hediye ettiği bir gümüş şekerlik var, annemin en kıymetli hatıralarından bir tanesi. İnşallah bu müze açılır açılmaz onu da aile olarak buraya hediye edeceğiz.”

‘Koçarlı için kazanç’

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların yüzde 98’inin tamamlandığını belirtti.

Demokrasi Müzesi’nin ilçelerinde olmasını önemsediklerini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Gençlerimiz için, hepimiz için tarihe tanıklık ettiğimiz bir mekân. Müze, gençlerin gözünde geçmişin canlanmasını sağlayacak” dedi.

‘600 baraj eklendi’

Bakan Pakdemirli, Söke’de de Sektör Buluşma Toplantısı’na katıldı, bütün dünyada gıda arzı sorunu olmasına karşın Türkiye’nin bu konuda bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti, “Bunun sebebi, son 20 yılda yapılan güçlü gıda ve tarım altyapı” dedi.

Çine’deki Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında da incelemelerde bulunan Pakdemirli, “18 yılda 275 baraj sayısına 600 baraj daha ekleyen AK Parti hükümetleri, çok ciddi bir mesafe almamızı sağladı. Geçen yıl meteorolojik kuraklık vardı, ama meteorolojik kuraklık tarımsal kuraklığa dönüşmedi” diye konuştu.

Pakdemirli, Aydın Valiliği ile AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti.