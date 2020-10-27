Ödemişli kadınların yeni gelir kapısı

80 bin ağaç ve yıllık 3 bin 760 ton ile İzmir’in en çok Trabzon Hurması yetiştiren ilçesi Ödemiş’te, örnek bir girişimcilik öyküsü yazıldı. Pirinççi Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Ocaklıoğlu’nun 2011 yılında 5 kilogram ile evinde başladığı üretim 60 tona ulaştı. Bölgedeki kadınlara da istihdam kapısı açıldı.

Alternatif ürün oldu

Mahalle içerisinde sera oluşturup soğuk hava deposu da kuran Ocaklıoğlu, “Bölgemiz için önemli bir alternatif ürün haline geldi. Mahalleli kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın kooperatifleri kurulmasından sorumlu danışmanı Fatma Köse ile birlikte Ayşe Ocaklıoğlu’nun üretim merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, “Kadınlarımızın emeği, bölgemizin bereketli toprakları ve eşsiz iklimiyle buluşunca ortaya bu güzel tablolar oluşuyor” dedi. Köse ise, “Buradaki bu güzel projeleri Anadolu’ya yaymak, Anadolu’daki kadınlarımızın da hayatın içerisinde dahil edebilmek istiyoruz” diye konuştu.