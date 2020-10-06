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    HaberlerEge Haberleri Palut, istikrarı seçti
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    06.10.2020 - 00:00 |

    Palut, istikrarı seçti

    Süper Lig’de ilk 4 haftayı namağlup 6 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’nin Teknik Direktörü İlhan Palut, kadroda istikrarı seçti.

    Palut, istikrarı seçti

    Geride kalan 4 maçta sarı kırmızılılarda genç teknik adam ilk 11’ini hiç bozmadı. Tüm müsabakalara İrfan Can-Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Tripic, Halil ve Ideye tertibiyle başlayan İlhan Palut, maçın gidişatına göre rotasyon yaptı. Göztepe’nin sezon başında Adanaspor’dan kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki kaleci İrfan Can, stoper Alpaslan, sağ bek Murat ve orta saha Soner tüm maçlarda 90’ar dakika sahada kaldı. Bu 4 oyuncudan sonra en çok süreyi 356 dakikayla diğer stoper Atınç elde etti. Kanat oyuncusu Halil 350, Tripic ve Ideye 343, sol bek Berkan 329, orta sahalar Yalçın 306 ve Mossoro 257 dakika oynadı.

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