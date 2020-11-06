‘Sakin olun, güven verin’

İzmir’de yaşanan depremin en çok çocukları etkilediğini, her yaş grubu için bir travma olduğunu vurgulayan Gaziemir Belediyesi’nde görevli psikolog Yeliz Yorulmaz, miniklerin olaya farklı düzeylerde tepkiler verebileceğini söyledi. Yorulmaz, “Korku, endişe, panik, anne babadan ayrılmayı istememe, uyku problemleri, iştahsızlık, aşırı yeme, dikkat dağınıklığı, öfke, üzüntü, suçluluk duygusu, içe kapanıklık, alt ıslatma, tırnak yeme, kekeleme gibi tepkiler ya da davranışlarda gerilemeler gözlenebilir” dedi. Anne babaların destek olmak için onlarla daha fazla zaman geçirmelerini öneren, sakin ve güven veren tutum sergilemeleri gerektiğini ifade eden Yorulmaz, “Çocuğunuzla mümkün olduğunca bir arada kalmaya özen gösterin. Daha çok sarılın, şefkat gösterin, onun elini tutun. Korkularınızı uygun bir dille ifade edebilirsiniz. Eskisi gibi davranması için zorlamayın, ona biraz zaman tanıyın” diye konuştu.