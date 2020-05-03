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    HaberlerEge Haberleri Sessizlikte, sevimli dostlar unutulmadı
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    03.05.2020 - 00:04 |

    Sessizlikte, sevimli dostlar unutulmadı

    Sessizlikte, sevimli dostlar unutulmadı

    İZMİR’DE, sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde sessizlik hakim oldu. Güneşli ve sıcak havaya rağmen vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte, cadde ve meydanlar boş kaldı. Yasakta, sokak hayvanları da unutulmadı. Mama üreticisi tarafından yaklaşık 40 ton mama, ülke genelinde dağıtıldı. İzmir’e gönderilen 5 ton mama da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 5 ton mama, 30 ilçede eşit olarak dağıtılacak. Mamalar, haftasonu İzmir Valiliği’ne bağlı görevliler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile sivil gönüllüleri işbirliğiyle sokak hayvanları için belli noktalara bırakılacak.

    HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, bu zor günlerde herkesin evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmasını istedi, “Konuşamayan canlarımıza nefes olalım” diye konuştu. l  DHA

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
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    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
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