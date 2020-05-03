Sessizlikte, sevimli dostlar unutulmadı

İZMİR’DE, sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde sessizlik hakim oldu. Güneşli ve sıcak havaya rağmen vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte, cadde ve meydanlar boş kaldı. Yasakta, sokak hayvanları da unutulmadı. Mama üreticisi tarafından yaklaşık 40 ton mama, ülke genelinde dağıtıldı. İzmir’e gönderilen 5 ton mama da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 5 ton mama, 30 ilçede eşit olarak dağıtılacak. Mamalar, haftasonu İzmir Valiliği’ne bağlı görevliler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile sivil gönüllüleri işbirliğiyle sokak hayvanları için belli noktalara bırakılacak.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, bu zor günlerde herkesin evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmasını istedi, “Konuşamayan canlarımıza nefes olalım” diye konuştu. l DHA