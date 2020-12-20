Tebessüm bıraktılar

İzmir’de üyeleri doktorlardan oluşan müzik grubu ‘Bir Tebessüm’, Nâzım Hikmet Ran’ın “Yaşamaya Dair” adlı şiirini besteledi, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için seslendirdi.



Beyin cerrahı Opr. Dr. Hayati Atabay, sağlık çalışanlarına ithafen şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran’ın “Yaşamayı ciddiye alacaksın/Yani o derecede, öylesine ki/Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda/Yahut kocaman gözlüklerin/Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda/İnsanlar için ölebileceksin/Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için/Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken/Hem de en güzel en gerçek şeyin/Yaşamak olduğunu bildiğin halde” dizelerini besteledi.



Mücadeleyi anlattılar



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Barış Yanık, Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Çağatay ile oluşturduğu ve ‘Bir Tebessüm’ ismini verdiği grupla stüdyoya giren Atabay, müzisyen Soner Ergün’ün düzenlemesiyle şarkıyı seslendirdi. Şarkıya çekilen klipte de sağlık çalışanlarına ait görüntülere yer verildi. Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede büyük çaba içinde olduğunu belirten Atabay, şunları söyledi: “Nasıl cephede şehit veriliyorsa bu süreçte biz de maalesef bazı hocalarımızı ve sağlıkçı arkadaşlarımızı kaybettik. Kovid-19 ile mücadele eden bizleri, duygusal olarak bu olaylar çok etkiliyor. Duygularımı anlatmak için Nazım Hikmet’in şiirini besteledim. Bugünler de geçecek biliyorum. Önemli olan milletçe birlik ve beraberliğimizi korumamız.”



Grupta klarnet çalan Gürkan, “Mesleğimizin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha anladım. Arkadaşlarımız bu mücadelede canlarını dişlerine takarak mücadele ediyor” dedi. Bateri çalan Yanık da, “Şarkıyla meslektaşlarımızın salgınla yaptıkları mücadeleyi topluma anlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Opr. Dr. Erhan Çağatay ise, sağlık çalışanlarına moral vermeyi hedeflediklerini dile getirdi. Profesyonel olarak müzisyenlik yapan Soner Ergün, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.