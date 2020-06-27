27.06.2020 - 00:01 |
Uçuyoruz!
Qatar Airways, 9 Temmuz’dan itibaren Ankara uçuşlarına haftada üç, Antalya ve Bodrum uçuşlarına ise haftada iki sefer ile yeniden başlıyor. 31 Aralık’a kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı da sunuluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.