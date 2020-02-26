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    HaberlerEge Haberleri Vatandaşı dinledi tek tek notlar aldı
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    26.02.2020 - 00:02 |

    Vatandaşı dinledi tek tek notlar aldı

    Kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tahtacı, Yabancılar, Sarılar ve Hacıbozlar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

    Vatandaşı dinledi tek tek notlar aldı

    Mahalle kahvehanelerinde her vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Deveciler, “Biz siyaset değil, hizmet için sizlerin ayağına geliyoruz” dedi.

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