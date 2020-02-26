26.02.2020 - 00:02 |
Vatandaşı dinledi tek tek notlar aldı
Kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşların şikayet ve taleplerini dinleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tahtacı, Yabancılar, Sarılar ve Hacıbozlar mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Mahalle kahvehanelerinde her vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Deveciler, “Biz siyaset değil, hizmet için sizlerin ayağına geliyoruz” dedi.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.