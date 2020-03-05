05.03.2020 - 00:03 |
‘Yumruk olup direnmeliyiz’
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper öncülüğünde Bahar Kalkanı Harekâtına Destek Töreni düzenlendi.
Törene, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan grup katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, devletin yanında olduklarını dile getirdi, yaşananlar karşısında tek yürek tek ses olduklarını kaydetti.
‘Ordumuzun yanındayız’
Tunçsiper, şu vurguları yaptı: “Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milli birlik ve bütünlük içerisinde tüm tehditlere karşı kahramanca göğüs gerilecektir. Biz bugün de ilk günden beri olduğu gibi tüm kalbimizle ve dualarımızla kahraman ordumuzun yanında, devlet büyüklerimizin arkasındayız.”
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.