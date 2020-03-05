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    HaberlerEge Haberleri ‘Yumruk olup direnmeliyiz’
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    05.03.2020 - 00:03 |

    ‘Yumruk olup direnmeliyiz’

    İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper öncülüğünde Bahar Kalkanı Harekâtına Destek Töreni düzenlendi.

    ‘Yumruk olup direnmeliyiz’

    Törene, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan grup katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, devletin yanında olduklarını dile getirdi, yaşananlar karşısında tek yürek tek ses olduklarını kaydetti.

    ‘Ordumuzun yanındayız’

    Tunçsiper, şu vurguları yaptı: “Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milli birlik ve bütünlük içerisinde tüm tehditlere karşı kahramanca göğüs gerilecektir. Biz bugün de ilk günden beri olduğu gibi tüm kalbimizle ve dualarımızla kahraman ordumuzun yanında, devlet büyüklerimizin arkasındayız.”

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