Yüzde 35’i tamam

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da yürüttüğü 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının yüzde 35’i olan 55 bin metresi tamamlandı. Ekipler kanalizasyon çalışmasının yanı sıra 30 bin metrekarelik yol çalışması yürüttü, bin 345 baca imalatını gerçekleştirdi. Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerinin altyapı sorununun ortadan kalkacağını belirten Başkan Osman Gürün, “Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz” dedi.