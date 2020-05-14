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    HaberlerEğitim Haberleri 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Hangi tarihte sınava girilecek?
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    14.05.2020 - 11:38 |

    2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Hangi tarihte sınava girilecek?

    2020 ÖSYM sınav takvimi güncellendi ve sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. MSÜ sınav tarihleri de açıklandı. Şimdi binlerce askeri öğrenci adayı '2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Hangi tarihte sınava girilecek?' sorularına cevap arıyor.

    2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Hangi tarihte sınava girilecek?

    ÖSYM bugün yaptığı açıklamada 'Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.' diye belirtti.

    Bu gelişmenin hemen akabinde MSÜ sınav tarihleri bir kez daha araştırılmaya başlandı ve '2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Hangi tarihte sınava girilecek?' soruları sorulmaya başlandı.

    MSÜ NE ZAMAN?

    2020 ÖSYM yeni takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 14 Haziran tarihinde yapılacak. 

     

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