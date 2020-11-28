Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Aceleci sinek süte düşer atasözü, çabuk ve acele yapılan işlerin fazla yarar getirmediğini belirtmek için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Siz de atasözünün anlamını öğrenerek cümlelerinizde en doğru şekilde kullanabilirsiniz. TDK' ya göre aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı nedir? Okuyarak öğrenebilirsiniz.



Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Aceleci sinek süte düşer atasözü, yapılacak olan bir işle ilgili veya verilecek olan bir karar ile ilgili olarak yeterince düşünüp taşınmadan acele bir şekilde verilecek olan kararın faydadan çok zarar getireceğini belirtmek için kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İnsanların aceleci olarak düşünmeden karar vermelerinin herhangi bir soruna sebep olabileceğini anlatmak için kullanılır.