Açık Kapı Başvurusu Nedir, Kimlere Verilir Ve Kimler Başvurabilir?

Açık kapı devletimizin geliştirdiği projelerden biridir. Bu projede amaçlanan vatandaşlarla iletişimin hızlı şekilde kurulabilmesidir. Etkin ve hızlı çözüm sağlamayı amaçlayan bir projedir.



Açık Kapı Başvurusu Nedir?



Birçok haber sitesinde duyurulan açık kapı başvurusu nedir ne için yapılabilir herkesçe araştırılan konular arasındadır. Açık kapı projesi vatandaşın direk olarak valiliklerle iletişime geçebilmesini sağlamaktadır. Bu proje ile vatandaşlar valiliklere tüm talep ve isteklerini dile getirebilmektedir. Proje sayesinde hızlı bir şekilde sorunlara çözüm sağlanması amaçlanmaktadır. Farklı birçok kanaldan açık kapı başvurusu yapılabilmektedir.



Açık Kapı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Açık kapı projesine farklı şekillerde başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Proje üzerinden 17 başlık altında toplam 322 farklı konu ile ilgili talep ve istek gerçekleştirilebilmektedir. Dileyen vatandaşlar valiliklerde bulunan açık kapı masasına birebir olarak başvuruda bulunabilir. Ayrıca dileyen vatandaşlar proje için hazırlanan uygulama aracılığı ile de açık kapıya mobil olarak başvuruda bulunabilirler. Bir diğer başvuru şekli ise e-devlet aracılığı ile yapılabilmektedir. E-devlet şifresi bulunan tüm vatandaşlar kolaylıkla e-devlet üzerinden başvurularını yapabilmektedir.



Açık Kapı Başvurusu Kimlere Verilir ve Kimler Yapabilir?



Başvuru kanallarından herhangi birini kullanarak yapılan başvurular bağlı bulunulan valiliklere verilmektedir. Elektronik ortamda toplanan başvurular 7 gün içinde sonuçlandırılmak üzere valilikler tarafından işleme alınmaktadır. Kimlerin açık kapı başvurusunda bulunabileceği ise merak edilmektedir. İlgili uygulamada 17 başlık altında açılmış 322 farklı talep konusu bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlar talep ve isteklerini açık kapı aracılığı ile başvuruda bulunma hakkında sahiptir.