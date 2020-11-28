Açık Yaraya Tuz Ekilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK ya göre Açık Yaraya Tuz Ekilmez atasözünün anlamı nedir; bir insanın çektiği acı henüz tazeyken, bazı davranış ve sözlerle o kişinin üzüntüsü arttırılmamalıdır.



Açık Yaraya Tuz Ekilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir takım olaylar yüzünden acı çekmiş bir kimsenin, çektiği ıstırap henüz yeniyken, ona acısını hatırlatacak konuşmalar yapılmamalıdır. Onun üzüntüsünü hatırlatacak her söz veya hareket, o acıyı unutmasına engel olacaktır ve canının daha fazla yanmasına sebep olacaktır. Bu sebepledir ki, insanların hüznüne ve üzüntüsüne saygı gösterip, anlamsız sorularla üzerine gidilmemelidir. Bunun yerine kişinin acısını unutturacak konuşmalar yapılmak, üzüntüsünün bir nebze hafifletilmesini sağlar.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Acısı taze olan bir kimseye, durmadan o acıyı hatırlatacak ve arttıracak davranışlarda bulunmamak gerekir.