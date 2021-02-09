Açıklık Nedir? Örnekler İle Edebiyatta Açıklık Ne Anlama Gelir?

Dilimizde yer alan diğer anlatım özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Doğallık, inandırıcılık ve yalınlık.



Açıklık Nedir?



Açıklık, yazılan metinlerde ya da sözlü anlatımda herkesin anlayabileceği ifadeler kullanmak demektir. Roman, hikaye ve masal gibi kurgusal eserlerde de, deneme ve makale gibi düşünce yazılarında da açıklık ilkesine uyulmalıdır.



Şiirde ise açıklık ilkesine uyma zorunluluğu yoktur. Çünkü manzum eserlerde birçok şair kapalı anlatım tekniği ile mecazlara başvurabilir.



Örnekler İle Edebiyatta Açıklık Ne Anlama Gelir?



1- Cümlenin tüm ögeleri yerinde ve eksiksiz bir şekilde kullanılmalıdır.



Önce ben geçeyim, sonra sen. - Yanlış.



Sen kelimesinden sonra yüklem getirilmediği için cümle yapımından hatalıdır. Doğrusu şu şekilde yazılmalıdır:



Önce ben geçeyim, sonra sen geçersin.



2- Fiiller doğru bir şekilde kullanılmalıdır:



Kendimi çok daha iyi hissetmeme neden oldun. - Yanlış.



Neden olmak, sadece anlamca olumsuz cümlelerde kullanılır. Bu nedenle neden olmak yerine ''sağlamak'' fiili kullanılmalıdır.



Attığı yol tribünlerin ayağa kalkmasını sağladı. - Doğru.



3- Deyimler, atasözleri ve kalıplaşmış ifadelerde kelime değişikliğine gidilmesi açıklık ilkesine aykırıdır.



Örnek Cümleler:



Sen kendini kim zannediyorsun? - Kim yerine ''ne'' getirilmelidir.

Ya bu deveyi güdersin ya bu kentten gidersin. - Kent yerine ''diyar'' yazılmalıdır.



4- Zaman zarfları cümlenin yapısına uygun bir şekilde kullanılmalıdır.



- Yarın onunla ve kardeşiyle buluştum. - Yanlış



Geçmiş zamanlı cümlelerde yarın yerine ertesi gün kelimesi kullanılmalıdır.



- Ertesi gün onunla sinemaya gittik. - Doğru