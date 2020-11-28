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    HaberlerEğitim Haberleri Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    28.11.2020 - 05:10 |

    Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri her coğrafyanın kültür mirası için oldukça önemlidir. Büyüklerimiz ve atalarımız karşılaştıkları her olay için mutlaka bir söz söylemiş ve bu sözler de günümüze kadar atasözleri olarak gelmiştir. Her konuda bir atasözü bulmak mümkündür. Peki, adam olana bir söz yeter atasözü ne anlama gelmektedir? Bu atasözünün açıklamasını kısaca nasıl yapabiliriz? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

    Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Adam olana bir söz yeter atasözü, anlayışlı insanların herhangi bir durumu hemen kavrayacağı, uzun uzadıya dinlemeye gerek duymayacağı anlamına gelmektedir.

    Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Eğer bir insan karşısındaki kişiye herhangi bir iş yaptırmak istiyorsa, bu kişi eğer anlayışlıysa hemen ne yapması gerektiğini anlar ve o işi yapar. Bu tarz kişiler için uzun uzun açıklama yapmaya ya da öğütler vermeye gerek yoktur. Onların durumu kavraması ve ona göre hareket etmesi için tek söz yeterlidir.

    Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Kısaca Açıklaması

    Bir insan ne kadar anlayışlıysa, her türlü konuyu da o kadar çabuk kavrar.

     

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