Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Adam olana bir söz yeter atasözü, anlayışlı insanların herhangi bir durumu hemen kavrayacağı, uzun uzadıya dinlemeye gerek duymayacağı anlamına gelmektedir.



Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Eğer bir insan karşısındaki kişiye herhangi bir iş yaptırmak istiyorsa, bu kişi eğer anlayışlıysa hemen ne yapması gerektiğini anlar ve o işi yapar. Bu tarz kişiler için uzun uzun açıklama yapmaya ya da öğütler vermeye gerek yoktur. Onların durumu kavraması ve ona göre hareket etmesi için tek söz yeterlidir.



Adam Olana Bir Söz Yeter Atasözünün Kısaca Açıklaması



Bir insan ne kadar anlayışlıysa, her türlü konuyu da o kadar çabuk kavrar.