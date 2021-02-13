Afkur Ne Demek? Yöresel Kelimelerden Afkurmak Ne Anlama Gelir?
Ülkemizde her şehir ve bölgeye özgü yöresel kelimeler bulunmakta ve bu yöresel diller arasında bazı kelimeler ön plana çıkmaktadır. Bu kelimelerden birisi olan afkur kelimesi, hemen herkes tarafından duyulmuş olsa da anlamı bilinmediğinden dolayı afkur ne demek sorusu sıkça soruluyor. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Daha çok Trabzon ve Rize gibi Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan afkur kelimesinin en net anlamı köpek gibi ürümek ve havlamak şeklindedir.
Afkur Ne Demek?
Karadeniz bölge halkı tarafından sıkça şekilde duyabilecek olduğunuz afkur kelimesinin Türkçe karşılığı birisinin yüzüne karşı saygısızca bağırmak ve haykırmak şeklindedir.
Yöresel Kelimelerden Afkurmak Ne Anlama Gelir?
Cümle içinde daha çok afkurmak olarak kullanılan afkur kelimesi, bir insana karşı söylenmekte ve o kişinin edepsiz şekilde karşısındakine bağırarak konuştuğundan şikayetçi olunur. Aynı zamanda afkurmak kelimesi farklı ortamlarda gereksiz ve saçma şekilde bağırmak anlamlarına da geliyor. Köpeklerin havlaması anlamlarına da gelmekte olan kelime, insanın hiç gereği olmadığı halde yüksek sesle ve abartılı olarak konuşması anlamlarını da taşımaktadır.