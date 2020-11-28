Akıl Kişiye Sermayedir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Aklını kullanan insanlar, hayatta isterlerse kendilerini, isterlerse bütün bir toplumu kalkındıracak bir güç ve imkana sahiptir. Bu sayede, hayata aklından başka hiçbir ön kazanımla gelmiş olan insan, hayatta yine de bir şeyler başarma ve güzel işler yapma imkanına sahip olabilir.



Akıl Kişiye Sermayedir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir insanı hayatta tutacak en temel şey aklıdır. Çünkü en basit faaliyetleri yapabilmek için bile belli ölçüde akla gereksinim vardır. Akıl, insanın hem temel gereksinimlerini karşılaması için bir imkan sunar, hem de ona mevcut şartları iyileştirebilmesi için bir yol gösterir. Bu sayede insan, her türlü şeyi başarmaya teorik olarak muktedir sayılır.



Kısaca Akıl Kişiye Sermayedir Atasözü Açıklaması



İnsanların hayatlarının en mühim idame ettiricisi, sahip oldukları akıldır.