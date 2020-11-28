Atasözleri genel itibariyle halk tarafından yüzyılların ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu atasözlerinin söyleyen kişileri belli değildir. Halka mal olmuş olan atasözleri anonim özellik gösterirler. Atasözleri insanlara ders vermek gayesiyle söylenen sözler olarak karşımıza çıkmaktadır.



Akıllı Düşman Akılsız Dosttan Hayırlıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Akılsız bir insan dostu için iyi niyet beslediği durumda bile yaptığı işin ne gibi neticeler getireceğini bilmediği için insana kötülük edebilir. Akılsızlık, iyi bir niyet ile olsa da kötü neticeler verebilir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İyi ve faydalı netice için iyi niyet yeterli olmamaktadır, bunun için ilk olarak akıl gereklidir. Ancak insanın düşmanının akıllı olması gereken tedbirleri ve önlemleri aldırmaktadır.