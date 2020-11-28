Aklın Yolu Birdir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Aklın yolu birdir, toplum içinde ortak karar almanın önemini vurgulamaktadır. Bu kararların çoğulcu bir anlayışla alınması toplumları da bireyleri de etkiler. Aklın yolu birdir atasözü de buradan yola çıkarak söylenmiştir.



Aklın Yolu Birdir Atasözünün Anlamı Ne Demektir?



Aklın yolu birdir tecrübe ile alınmış olan kararların uygulandığında söylenen bir sözdür. Sonuçları öngörülen, tahmin edilen veya belirli olan olaylar karşısında herkesin ortak akıl ile aldığı kararların iyi sonuçlarında söylenir. Ortak akılın yanı sıra bir üst akla da danışıldığında verilen kararın aynı olması durumunda da kullanılır.



Aklın Yolu Birdir Atasözünün Kısa Açıklaması



Bir olay ve durum karşısında kişilerin kendilerinden daha tecrübeli insanlara danışarak, o yolda karar alması durumunda söylenir. Buradaki amaç üst akıl ile bireylerin örtüştüğü durumlarda neticelerin her zaman daha sağlıklı olması ve sonuçlara daha kolay alınmasına işaret etmektir.