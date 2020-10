Antik Çağ Nedir? Dönemin Filozofları Kimlerdir?

Bu çağda öne çıkan felsefi akımların başında septisizm, rasyonalizm, Platonizm ve Epikürcülük yer alıyor. Çağın filozofları Tanrı, evren, var oluş, bilgi ve erdem gibi evrensel kavramlar üzerine birçok eser kaleme aldı. Heraklitos, Aristoteles ve Platon gibi ünlü düşünürler, yüzlerce öğrenciye bu okullarda felsefenin temel ilkelerini öğretti. Bu okullardan en bilineni ise Platon'un ders verdiği Akademia'dır. Platon, girişinde ''Matematik Bilmeyen Giremez'' yazan okulda hocası Sokrates'ten öğrendiklerini aktarmış ve Antik Yunan felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.



Antik Çağ Nedir?



Antik Çağ felsefe dışında şiir ve tiyatro gibi sanat dallarının da gelişme gösterdiği bir dönemdir. Bu çağ M.Ö. 750 yılında başlayıp M.S. 500 yılında sona ermiştir. Antik Çağ'ın son 500 yılı İlk Çağı da kapsamaktadır.



Antik Çağın Filozofları Kimlerdir?



1- Sokrates:



En ünlü sözü ''bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir'' olan filozof, Rasyonalist düşünce geleneğinin öncüsü kabul edilir. Her insanın ''bilgi'' ile doğduğunu savunan düşünür, akılcılık ekolünün temel ilkelerini benimsemiştir. Ona göre insanın kainata ve Tanrı'ya dair bilmesi gereken her şey doğumundan itibaren aklındadır. Tek yapması gereken kendi içine yönelmek ve doğru soruları sorarak cevaplara ulaşmaktır.



Para karşılığı ders vermeyi reddettiği için dönemin sofislerinden ayrılmıştır. Hiç okul kurmamış ve yazılı eser bırakmamıştır. Öğrencilerinden Platon, başta Sokrates'in Savunması ve Şölen olmak üzere konuşmalarından oluşan birçok kitap yazarak Sokrates'in herkes tarafından bilinmesini sağlamıştır. Filozof, dönemindeki Çok Tanrıcılık inancını eleştirmiş ve bu nedenle yargılanmıştır. Kendisine suçunu kabul ettiği takdirde affedileceği söylense bile düşüncelerinden geri adım atmamış ve baldıran zehri içerek ölmüştür. Felsefe tarihinde sıklıkla sorulan sorulardan biri de ''Sokrates idam mı edildi yoksa intihar etti mi? '' sorusu olmuştur.



2- Platon:



Platon, Antik Çağ'ın en bilinen ve en çok okunan filozoflarından biridir. Kainatı, ''oluşlar'' değil ''algılayışlar'' evreni olarak tanımlayan düşünür ''nesneler dünyası'' ve ''idealar dünyası'' ayrımıyla biliniyor. Platon'a göre her şeyin ideal yan ruhani olduğu başka bir alem vardır. Nesneler dünyası ise hem illüzyon hem de fanidir. Mağara alegorisi ile bilinen filozof, Türkiye'de daha çok ''Devlet'' adlı eseriyle biliniyor.



3- Aristoteles:



Sanat, mantık, astronomi ve felsefe alanlarında kitaplar yazmış olan Aristoteles, Antik Çağ Felsefesinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Filozofun Poetica kitabında ortaya attığı ''Mimesis'' ve ''Katharsis'' kavramları, modern edebiyatın ve sinemanın temel kavramları arasında yer almaktadır.



Antik Çağ'ın diğer önemli filozofları, Epikuros, Demokritos, Thales, Elealı Zenon, Gorgias ve Diyojen'dir.